Edremit'te Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

İstanbul'dan gelerek Edremit'te kiraladığı evde uyuşturucu madde satan B.D. jandarmanın operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, tabanca, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi.

İstanbul'dan gelerek Edremit'te kiraladığı evde uyuşturucu madde satan B.D. jandarmanın operasyona ile yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde B.D.'nin ev kiralayarak İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek sattığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığında alınan arama kararıyla operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 1018 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet tabanca mermisi, 2 adet cep telefonu, 7 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli B.D. isimli şahıs sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR