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Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 808 gram sentetik uyuşturucu, 270 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 808 gram sentetik uyuşturucu, 270 uyuşturucu hap, 5 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Balıkesir Narkotik Edremit Operasyon 3. Sayfa Haberler

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