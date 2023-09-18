Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 808 gram sentetik uyuşturucu, 270 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 1 kilo 808 gram sentetik uyuşturucu, 270 uyuşturucu hap, 5 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa