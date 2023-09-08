Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 50 gram metamfetamin, 14 adet sentetik uyuşturucu hap, 6 gram kubar esrar, 39 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 7 bin 125 TL suçtan elde edilen para bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 14 adet sentetik uyuşturucu hap, 6 gram kubar esrar, 39 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 7 bin 125 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR