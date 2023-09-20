Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 90 gram metamfetamin, 13 gram kubar esrar, 4 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 bin 925 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait adreslerde arama yapıldı. Eş zamanlı olarak icra edilen operasyon sonucu; 90 gram metamfetamin, 13 gram kubar esrar, 4 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 bin 925 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR