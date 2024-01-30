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Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 9 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 1 adet cep telefonu ve 11 bin 280 TL ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüpheliye ait ikamet adresi ve aracında aramalar yapıldı. Aramalarda jandarma narkotik köpeği de kullanıldı.

İcra edilen operasyonel faaliyet sonucunda, 9 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 1 adet cep telefonu ve 11 bin 280 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Edremit Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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