Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Sahadan çekilen Adana Demirspor'dan ilk açıklama

Sahadan çekilen Adana Demirspor'dan ilk açıklama
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

A. Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 696,88 Gram Skunk Ele Geçirildi

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 696,88 Gram Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 696,88 gram skunk maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 696,88 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 696,88 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
img

Bu bölüm için artık ilk 100 bine girmek şart
img

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a derbi için tarihi çağrı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.