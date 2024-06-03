Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bir iş yeri, bir ikamet ve bir araçta yapılan aramada 57 gram metamfetamin, 35 gram kubar esrar, 7 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet extacy uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet cep telefonu ve 100 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR