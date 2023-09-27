Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 7 adet sentetik uyuşturucu hap, 6 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Edremit ilçesinde 2 şüpheli şahsın üzerinde ve ikamet adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda 7 adet sentetik uyuşturucu hap, 6 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR