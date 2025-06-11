Edremit'te Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 488,75 gram sentetik kannabinoid, 255 sentetik ecza hapı, 21 ecstasy hapı ve 5.070 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimi tarafından 05 Haziran 2025 günü ilçede gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada; 488,75 gram sentetik kannabinoid (Bonzai hammaddesi), 255 adet sentetik ecza hapı, 21 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 70 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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