Edremit'te üst geçitten düşen kadın kurtarılamadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde üst geçitten düşen kadın kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Soğanyemez Mahallesi'nde bulunan üst geçitte meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle düşen 46 yaşındaki H. Emine B. isimli kadın kurtarılamadı. Olayla ilgili savcılık incelemesi sürüyor. - BALIKESİR