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Edremit'te üst geçitten düşen kadın kurtarılamadı

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3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde üst geçitten düşen kadın kurtarılamadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde üst geçitten düşen kadın kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Soğanyemez Mahallesi'nde bulunan üst geçitte meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle düşen 46 yaşındaki H. Emine B. isimli kadın kurtarılamadı. Olayla ilgili savcılık incelemesi sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit Kaza 3. Sayfa Haberler

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