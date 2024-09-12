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Edremit'te Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada 11 bin adet tütün doldurulmuş makaron ve 10 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada 11 bin adet tütün doldurulmuş makaron ve 10 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda; Edremit ilçesinde kaçak sigara ve makaron satışı yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheliye ait ikamette yapılan operasyonda 11 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 10 bin 600 adet boş makaron ve 1 adet elektronik sigara sarma makinası ele geçirildi. Çalışma ile ilgili bir kişi gözaltına alınarak hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Makaron Edremit

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