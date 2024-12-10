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Edremit'te Tutuklu Zanlı Adliye Bahçesinden Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Edremit'te Tutuklu Zanlı Adliye Bahçesinden Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde mahkemede tutuklanan E.M., cezaevine götürülürken adliye bahçesinde kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve polis ekipleri tarafından cezaevine götürülmek isterken firar etmeye çalışan zanlı, polis ekipleri tarafından adliyenin bahçesinden çıkamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.M., polis tarafından cezaevine götürülmek üzere binadan çıkartıldı. E.M., adliye bahçesinde kaçmaya çalışırken polis havaya 3 el uyarı ateşi açtı. Adliyenin bahçesinde kısa sürede yakalanan şüpheli, yere yatırıldı ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Amacına ulaşamayan zanlı, sağlık ekibinin kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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