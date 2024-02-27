Edremit'te traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yaparken 20 metrelik şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Arif Topal (50) yönetimdeki 10 RZ 421 plakalı römorklu traktör ile Atatürk Mahallesi Ufuk Sokak TOKİ Konutları F9 blok üzerinden geri geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Düştüğü yerde traktörle Römork arasında sıkışan sürücü Arif Topal hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan traktör ve römork vinç yardımı ile çıkartılırken, Topal'ın cansız bedeni vatandaşlar ve ekipler tarafından düştüğü 20 metrelik uçurumdan çıkartıldı. Kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Arif Topal'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - BALIKESİR