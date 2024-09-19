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Edremit'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edremit'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan 4 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kaza yapan aracı hidrolik makas ile keserek araç içinden çıkardığı yaralı vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay bugün öğleden sonra Edremit, Altınoluk karayolunda meydana geldi. Altınoluk istikametinde gelen 59 ZY 674, 10 HF 919 plakalı yolcu minibüsü ve 06 TH 453 plakalı araçlar 3'lü trafik kazasına karıştı. Bir alışveriş mağazasının önünde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri hidrolik makas ile keserek yaralı olarak çıkardı. Yaralı olarak G.G.,G.K, S.K ve S.U adlı şahıslar 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yapan araçlar yoldan çekilerek, yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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