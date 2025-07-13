Edremit'te Ters Yolda Giden Otomobil Paniğe Neden Oldu

Edremit'te Ters Yolda Giden Otomobil Paniğe Neden Oldu
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde ters yönde giden bir otomobil, trafiği altüst etti. Diğer sürücülerin müdahalesiyle durdurulan araç sürücüsüne 12 bin TL ceza kesildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ters yönde giden bir otomobil, trafikte büyük paniğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde, Edremit Zeytinli Mahallesi karayolunda beyaz renkli bir otomobil ters yönde giderken, yürekleri ağza getiren o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Otomobil, yaklaşık bir kilometre boyunca ters yönde ilerledikten sonra, ilk yol ayrımında diğer sürücülerin müdahalesiyle durduruldu. Sürücüye 12 bin TL para cezası uygulandığı öğrenildi. Olayın, trafiğin yoğun olmadığı sabah saatlerine denk gelmesi, muhtemel bir kazanın önüne geçildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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