Edremit'te Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkale asfaltı Edremit Güre Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Altınoluk istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada araçta bulunan S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR