Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi

Kabus büyüyor! Başkent'te hayatını kaybedenlerin sayısı 54 oldu

Edremit'te Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edremit'te Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkale asfaltı Edremit Güre Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Altınoluk istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada araçta bulunan S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kamuya çok sayıda personel alınacak
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminini yaptı
img

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.