Edremit'te Şüpheli Kişiden Tabanca ve Uyuşturucu Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bekçilerin şüphelenerek durdurduğu kişinin üzerinden 1 tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu madde çıktı. Bekçilerin dikkati sayesinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi'nde devriye görevlerini ifa ederken şüpheli hareketleri üzerine bir şahsın üzerinde arama yaptı. Şüphelinin üzerinde 1 tabanca, 15 fişek, 3.20 gram esrar ve 0.66 gram met olabileceği değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan D.O. (30) ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor. - BALIKESİR