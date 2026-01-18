Haberler

Van'da seyir halindeki otomobil yandı

Van'da seyir halindeki otomobil yandı
Güncelleme:
Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeyken motorundan duman çıkan otomobil, sürücünün itfaiyeye haber vermesiyle zamanında söndürüldü.

Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Erenkent Mahallesi'nde meydana geldi. 65 ACR 536 plakalı Hyundai marka otomobil, seyir halinde iken motorundan dumanların çıktığını gören sürücü S.D., kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, otomobilin motor kısmı maddi zarar gördü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
