Edremit'te Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Edremit'te Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki bir araç yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kalkım yolu üzerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıarslanlar Mahallesi'ni yaklaşık 3 kilometre geçtikten sonra Kazdağları'nda Kalkım yolu üzerinde 17 AFG 443 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Edremit İtfaiye Grup Amirliği personelleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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