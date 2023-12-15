Edremit'te Sahte Alkol Nedeniyle Ölüm

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Şahsın ölümünün sahte alkolden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Şahsın ölümünün sahte alkolden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazicelal Mahallesi 128 Sokak'ta meydana geldi. Haber alınmayan oto tamircisi Mustafa Ülkü'nün (51) yakınları polise haber verdi. Polisin 112 ekipleri ile birlikte bahse konu adresin yatak odasında yaptığı aramada Mustafa Ülkü ölü olarak bulundu.

Polisin yaptığı incelemede, ikamet içerisinde sahte alkol olabileceği değerlendirilen sıvılar ve alkol satışı sonucu düzenlenmiş olan satış faturaları bulundu.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM ekipleri, bahse konu şüpheli tekel bayii sahibi ve çalışanları olan K.A.T. (56), M.G.Ç. (47), T.Ç. (15), E.E. (14) ve A.V.Ç. (44) isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde ise Asayiş ve KOM ekipleri tarafından yapılan aramada ise, 2 adet 5 litre bidon içerisinde ve 5 adette 0,50 litre pet şişeler içerisinde sahte alkol ele geçirildi. Kişilerin adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR