Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 15 şahıs, şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Operasyonda birçok silah ve çalıntı eşya da ele geçirildi.

Edremit'te şafak operasyonu: Aranan 15 şahıs yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için Şafak operasyonu düzenlendi. 15 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan aranan şahısların yakalanması için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nce verilen uygulama talimatı sonrasında Edremit'te şafak operasyonu düzenlendi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürüğünce geniş katılımlı düzenlenen operasyonda 15 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca bir tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, bir havalı tabanca, 3 adet motor numaraları kazınmış motosiklet, bir adet motor numarası kazınmış elektirikli bisiklet ve bir miktar çalıntı kıyafet ele geçirildi. Yakalanan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.