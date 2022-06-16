Edremit'te polis bandrolsüz bir milyon makaron ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edremit'te polis bandrolsüz bir milyon makaron ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Edremit'te polis bandrolsüz bir milyon makaron ele geçirdi

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin 3 aylık Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak çalışmada bir milyon 110 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin 3 aylık Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak çalışmada bir milyon 110 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Balıkesir C. Başsavcılığının koordinesinde 3 ay süren çalışmalar sonucunda, 4 ara operasyonda bir milyon 110 bin adet TAPDK bandrolsüz boş makaron,

240 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada eş zamanlı başak bir operasyonda ise, 95 bin 800 adet TAPDK bandrolsüz boş makaron, 5 bin 800 adet içi doldurulmuş makaron, 380 kg kıyılmış tütün 137 bin adet şeffaf kilitli poşet ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title