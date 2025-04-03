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Edremit'te Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 23 yaşındaki K.C.D. ağır yaralandı. Olay, E-87 karayolu üzerinde gerçekleşti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Zeytinli Mahallesi E-87 karayolu üzerinde meydana geldi. Alman vatandaşı G.B.P. (77) idaresindeki 34 MB 452 plakalı araç, Akçay istikametinden Edremit yönüne seyir halindeyken K.C.D. (23) isimli yayaya çarptı. Yaralanan K.C.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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