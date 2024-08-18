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Edremit'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi Tek Çam mevkiinde F.T. idaresindeki 10 AGE 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin sürücüsü F.T. ile yanında bulunan H.Ö., S.T. ve Y.A. ise yaralandı. Ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren C.Ç 'nin cenazesi de Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Edremit Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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