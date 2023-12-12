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Edremit'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile servis minibüsü çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Çanakkale karayolu 28. kilometresinde Salim B. yönetimindeki 10 S 15095 plakalı minibüs ile aynı yönde seyreden Kazım A. idaresindeki 10 KM 671 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak bir benzinliğin aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Banu B., Umut K., Rojhat K., Fatih Rüştü O., Avni Ö. ve Şeyma B. hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Balıkesir Edremit Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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