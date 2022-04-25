Edremit'te otomobil alev alev yandı - Haberler

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Edremit'te otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edremit'te otomobil alev alev yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobil alev alev yandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Altınoluk Karadut Caddesi 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Rahmi A. idaresindeki 45 UA 4598 plakalı hareket halindeki otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Susurluk'tan geldiği öğrenilen araç sürücüsü ve olayı görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Balıkesir, Otomobil, Edremit, 3. Sayfa, Haberler

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