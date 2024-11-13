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Edremit'te Otobüsün Çarptığı 16 Yaşındaki Kız Hastaneye Kaldırıldı

Edremit'te Otobüsün Çarptığı 16 Yaşındaki Kız Hastaneye Kaldırıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken otobüsün çarptığı 16 yaşındaki Deniz Y. hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaya geçidinde, karşıdan karşıya geçmekte olan 16 yaşındaki kıza otobüs çarptı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Edremit-Çanakkale karayolu Avcılar Mahallesi Grup Kent mevkii ışıklarda meydana geldi. Selim K. idaresindeki 77 AD 305 plakalı otobüs karşıdan karşıya geçen 16 yaşındaki Deniz Y.'ye çarptı. Yaralanan genç kız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle jandarma ve polis ekipleri yolda önlem alırken, kaza ile ilgili araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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