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Edremit'te orman yangınına karşı hava traktörleri göreve başladı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları ve civarında havaların ısınmasıyla birlikte başlayan orman yangını sezonunda yangınlara karşı kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla iki adet Air Tractor AT-802 (Hava traktörü) tipi uçak Koca Seyit Havalimanında göreve başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları ve civarında havaların ısınmasıyla birlikte başlayan orman yangını sezonunda yangınlara karşı kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla iki adet Air Tractor AT-802 (Hava traktörü) tipi uçak Koca Seyit Havalimanında göreve başladı.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda 1 Haziran'dan itibaren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kullanılacak 2 adet Air Tractor tipi yangın söndürme uçağı hakkında Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'a bilgiler aktaran Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, 2024-2025 orman yangınları ile mücadele sezonunda alınan ilave tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Ziyarette Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'a Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Balıkesir Edremit Çevre Havacılık 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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