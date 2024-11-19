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Edremit'te Narkotik Operasyonu: 8 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edremit'te Narkotik Operasyonu: 8 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda köpek 'Fırtına' tarafından buzdolabında saklanan 8 kilo 154 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda narkotik köpeği 'Fırtına' buzdolabı içinde saklanmış halde 8 kilo 154 gram uyuşturucu maddeyi tespit etti. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Akçay'da narkotik köpeği 'Fırtına' eşliğinde yapılan operasyonda; buzdolabı içerisinde saklanan 8 kilo 154 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca 163 gram kokain, 190 adet sentetik hap 1,07 gram esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi 2 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda E.Y. (29), M.U. (19), M.A.B. (22) ve B.Ç. (21) gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan 4 kişinin yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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