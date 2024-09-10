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Edremit'te motosiklet mağazası sahibine silahlı saldırı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletli iki şahıs, kaskları takılı şekilde geldikleri motor mağazası sahibine tabanca ile ateş edip yaya olarak kaçtı. Saldırganlardan biri polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletli iki şahıs, kaskları takılı şekilde geldikleri motor mağazası sahibine tabanca ile ateş edip yaya olarak kaçtı. Saldırganlardan biri polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet mağazası sahibi M.Ş.'ye (42) kaskları takılı şekilde gelerek tabancayla ateş edip, yaya olarak kaçan kişilerden M.A.İ. (19) polis tarafından sıkı takip sonucu yakalandı.

Sol diz ve sağ bacağından yaralanan iş yeri sahibi hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken kaçan diğer kişinin de arandığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik Edremit 3-sayfa Güncel Polis Suç

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