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Edremit'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Edremit'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, motosiklet sürücüsü Ümit A., direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet sürücüsü, elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ülkü Yolu üzerinde meydana geldi. Ümit A. (34) idaresindeki 10 ADL 934 plakalı motosiklet, Akçay'dan Edremit istikametinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazaya, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık incelemesi sonrasında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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