Edremit'te motosiklet hırsızlığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde artan motosiklet hırsızlıklarının şüphelileri, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şase ve motor numaraları kazınmış motosikletler ile motosiklet parçaları ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet yaptığı iddiası ile 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre ilçede artan motosiklet hırsızlıklarının şüphelilerinin yakalanması amacıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından özel ekip oluşturuldu.

Jandarma ekiplerinin titiz ve ayrıntılı araştırmaları sonucunda, çalınan motosikletlerin şase ve motor numaralarının kazınıp, parçalarının değiştirilerek kullanıldığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği yerler ve çevresinde detaylı kamera incelemesi yaptı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinde keşif yaptıktan sonra çok kısa sürede motosikletleri çaldığını tespit eden ekipler, kamera kayıtlarından da şüphelilerin eşkallerini belirledi.

Jandarma ekiplerince, belirlenen adreslere gerçekleştirdikleri operasyonda, şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, motosiklet parçaları ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.