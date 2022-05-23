Edremit'te motor tutkunu mühendis kazada can verdi - Haberler

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Edremit'te motor tutkunu mühendis kazada can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edremit'te motor tutkunu mühendis kazada can verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet tutkunu mühendisin ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet tutkunu mühendisin ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinli Mahallesi'nde motosikletiyle gelmekte olan Hüseyin Ertuğrul Selçuk (53) yola çıkan elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada hastaneye kaldırılan Yüksek İnşaat Mühendisi Hüseyin Ertuğrul Selçuk, yaşamını yitirdi.

İlçenin sevilen kişilerinden olan Selçuk, Mahkeme Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Selçuk, 3. Sayfa, Haberler

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