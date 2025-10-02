Edremit'te Mobilya Mağazasında Yangın Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mobilya mağazasında çıkan yangın sitede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kızılay Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup amirliği ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülüp, dumanın tahliye edilmesi ile komşu esnafı derin bir nefes aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR