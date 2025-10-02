Haberler

Edremit'te Mobilya Mağazasında Yangın Çıktı

Edremit'te Mobilya Mağazasında Yangın Çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir mobilya mağazasında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve durum kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mobilya mağazasında çıkan yangın sitede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kızılay Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup amirliği ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülüp, dumanın tahliye edilmesi ile komşu esnafı derin bir nefes aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

