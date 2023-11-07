Edremit'te MİT Görevlisi Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek dolandırıcılık yapan şüpheliyi tespit etti. Yakalanan şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma kendini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit'te bir kişinin kendisini MİT görevlisi ve jandarma istihbarat personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.