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Edremit'te M.Ş.'yi Tabanca İle Yaralayan 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, M.Ş.'yi tabanca ile yaralayan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde M.Ş.'yi tabanca ile yaralanması olayına karışan 4 kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Cennetayağı Mahallesi. İstasyon Caddesindeki motosiklet bayinin sahibi Mehmet Ş'e (42) motosikletle gelen 2 şüpheli, iş yerinin içinde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile 4 el ateş açtı. Saldırıda işyeri sahibi Ş., sol diz ve sağ bacağından yaralandı. Olayı görenlerin 112 İhbar Hattını araması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden, M A İ (19) polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Olay yerinden kaçan F.E. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerini sıkı çalışması ile yakalandı. F.E. ile birlikte yadım ve yataklık eden B.K. ve Ş.H.D.' de göz altına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 4 kişi Edremit Adliyesine sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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