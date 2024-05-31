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Edremit'te Kumaşlar İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda kumaşlar içine gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kumaşlar içine gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimi tarafından yapılan çalışmalarda Edremit ilçesinde bir araca yönelik yapılan operasyon yapıldı. Aracın bagaj kısmında bulunan paketli elbise kumaşları içerisine gizlenmiş şekilde toplam 4 kilo 36 gram metamfetamin uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak T.İ.(25), M.B.(27) ve S.S.(24) narkotik madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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