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Edremit'te Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişiden 1'i öldü, 2'si, yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale - İzmir kara yolu Avcılar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 AD 4893 plakalı kamyonet devrildi.

Kontrolden çıkan F O yönetimindeki kamyonet refüje çarparak devrildi. Kazda, sürücü ve yanındaki H E ve Kenan Memiş yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Devrilen kamyonette bulunan ve ağır yaralanan Kenan Memiş (42) kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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