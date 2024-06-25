Edremit'te Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişiden 1'i öldü, 2'si, yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale - İzmir kara yolu Avcılar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 AD 4893 plakalı kamyonet devrildi.
Kontrolden çıkan F O yönetimindeki kamyonet refüje çarparak devrildi. Kazda, sürücü ve yanındaki H E ve Kenan Memiş yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
Devrilen kamyonette bulunan ve ağır yaralanan Kenan Memiş (42) kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. - BALIKESİR