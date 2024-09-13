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Edremit'te Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon 142 Bin 900 Adet Boş Makaron Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan KOM operasyonunda, kaçak sigara yapımında kullanılan 1 milyon 142 bin 900 adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde KOM ekiplerince yapılan çalışmada 1 milyon 142 bin 900 adet kaçak sigara yapımında kullanılan boş makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM ekiplerince Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde yapılan çalışmada; 1 milyon 142 bin 900 adet boş makaron, 110 bin 900 adet doldurulmuş makaron sigara, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 50 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin 200 adet boş sigara paketi, 10 bin adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Konuyla ilgili 5607 SKM suçu kapsamında A.B. (40) gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Makaron Edremit 3-sayfa Güncel

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