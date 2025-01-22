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Edremit'te Hafriyat Kamyonu Çöken Yola Düştü

Edremit'te Hafriyat Kamyonu Çöken Yola Düştü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hafriyat kamyonu, deprem sonrası oluşan çukura düşerek yan yattı. Sürücü yara almadan kurtulurken, yolun altındaki yağmur tahliye şebekesindeki bir patlak nedeniyle yolun çöktüğü tahmin ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafriyat kamyonu adeta yarılan yolun içine düştü. Bölgede yaşanan deprem sonrasında oluşan altyapı arızası nedeniyle oluşan yolda oluşan çukura düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Ülkü Yolu üzerinde hareket eden 26 VF XXX plakalı hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Kaza sırasında araç yan yattı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü İ.Ö., kazadan yara almadan kurtuldu.

İlk incelemelere göre, yolun altındaki yağmur tahliye şebekesindeki bir patlaktan dolayı çöktüğü tahmin ediliyor. Ayrıca bölgede dün gece 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Ekipler yolu tek şerit olarak trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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