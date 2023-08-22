Edremit'te Genç Silahla Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gencin kavgada silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Nihat Mingü'nün yaşamını yitirdiği olayın ardından polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı M.Ç. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.Ç. tutuklandı. Edremit'te dün Camivasat Mahallesi 30. Sokak'ta karşılaşan Nihat Mingü (18) ile M.Ç. arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.Ç, yanında bulunan kuru sıkıdan bozma tabanca ile Mingü'ye ateş ederek öldürmüştü. Kaçan şüpheli M.Ç, Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı.