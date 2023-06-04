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Edremit'te elektrik direğine çıkan kişiyi düşmekten polis kurtardı

Edremit'te elektrik direğine çıkan kişiyi düşmekten polis kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bayrak direğine çıkan kişiyi düşmekten polis kurtardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bayrak direğine çıkan kişiyi düşmekten polis kurtardı.

Olay, Akçay Barbaros Meydanı'nda yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıkan H.B.(40) isimli kişiyi, görenler düşecek korkusuyla durumu polise bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adı geçen kişi polisin ikna etmesi sonucu aşağıya indirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Barbaros Meydanı Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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