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Edremit'te Duman Panik Yaratırken Araçta Yangın Tehlikesi Olmadığı Anlaşıldı

Edremit'te Duman Panik Yaratırken Araçta Yangın Tehlikesi Olmadığı Anlaşıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilden çıkan duman, çevre sakinlerinde paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanın yağ sızıntısından kaynaklandığını ve yangın tehlikesinin olmadığını belirledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilinden duman çıktığını gören çevre sakinleri 'araç yanıyor' diyerek itfaiyeyi aradı. Olay ise bambaşka çıktı. Dumanların otomobilin yağ sızıntısı sonucu motorun sıcak olmasından kaynaklandığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi 455 sokak üzerinde park halinde bulunan 10 ZF 567 plakalı otomobilin altından duman çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradılar. İhbar üzerine, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede, otomobil motorunun muhtelif yerlerinden sızan yağların motor kasnağına aktığı ve sıcak olan motorun sızan yağları ısı neticesinde buharlaştırmasından duman olarak görüldüğü tespit edildi. Ekipler, otomobilde güvenlik kontrolleri ardından araç sahibine gerekli uyarılar yaptıktan sonra merkeze döndü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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