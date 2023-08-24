Edremit'te cinayet suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cinayet suçundan hüküm giyen ve 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cinayet suçundan hakkında 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Ekiplerince Avcılar Mahallesi sahil bölgesinde göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan kontroller sırasında 1 kişi şüphe üzerine durduruldu.

Üzerinde kimlik belgesi bulunmayan ve şüpheli tavırlar sergileyen kişinin yapılan kimlik tespitinde cinayet suçundan aranan firari hükümlü D.Ü. (39) olduğu belirlendi.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında 2006 yılında Edremit ilçesi Altınkum mevkisinde bir kişinin öldürülmesi olayının firarisi olduğu, hakkında kasten adam öldürme suçundan hakkında 24 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince yakalanan firari hükümlü D.Ü, işlemlerinin ardından Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi.