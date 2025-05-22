Edremit'te Çatıdan Düşen 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Edremit'te Çatıdan Düşen 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, oluk tamiratı yaparken çatıdan düşen 13 yaşındaki çocuk, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tamirat yaparken çatıdan düşen 13 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tahtakuşlar Mahallesi'nde bir sitede, oluk tamiratı için çalıştığı iddia edilen T.Ö. (13), 2 katlı bir evin çatısında bulunduğu sırada, üzerinde çıktığı panelin kırılması sonucu dengesini kaybederek yan binanın bahçesine düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.Ö., Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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