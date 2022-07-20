Edremit'te bahçe yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edremit'te bahçe yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Edremit'te bahçe yangını

Van'ın Edremit ilçesindeki bir bahçede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Van'ın Edremit ilçesindeki bir bahçede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgilere göre olay, Gebze Su Sporları Merkezi'nin karşısındaki alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Edremit Gebze Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title