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Edremit'te Araç Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı

Edremit'te Araç Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkıp dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ülkü Caddesi üzerindeki Hamdi Türe Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 35 CGK 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü B.S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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