Edremit'te Apartman Dairesinde Yangın
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın ocaktan çıkarken, dairede maddi hasar meydana geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi 20044 Sokak No: 4 Yavanoğulları Apartmanın giriş katında bulunan dairenin mutfağında bulunan ocakta çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Dairede maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR