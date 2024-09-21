Edremit'te Apartman Dairesinde Yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi 20044 Sokak No: 4 Yavanoğulları Apartmanın giriş katında bulunan dairenin mutfağında bulunan ocakta çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Dairede maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR