Edremit'te Apartman Çatısında Yangın Paniğe Neden Oldu

Edremit'te Apartman Çatısında Yangın Paniğe Neden Oldu
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, yangının büyümeden söndürüldüğünü ve büyük bir felaketin önlendiğini belirtti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın çatısında yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Cennetayağı Mahallesi Sarıca Ahmetpaşa Caddesi'nde bulunan apartmanın çatısında meydana geldi. Panik yaşanan ve dumanların yükseldiği çatıda, tadilat nedeniyle çıkan yangın, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini belirterek derin bir nefes aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
