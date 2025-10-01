Edremit'te Apartman Çatısında Yangın Paniğe Neden Oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın çatısında yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Cennetayağı Mahallesi Sarıca Ahmetpaşa Caddesi'nde bulunan apartmanın çatısında meydana geldi. Panik yaşanan ve dumanların yükseldiği çatıda, tadilat nedeniyle çıkan yangın, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini belirterek derin bir nefes aldı. - BALIKESİR