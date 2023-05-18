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Edremit'te ailesinin sabah hareketsiz bulduğu şahıs kurtarılamadı

Edremit'te ailesinin sabah hareketsiz bulduğu şahıs kurtarılamadı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ailesinin sabah uyandıklarında hareketsiz yatarken bulduğu şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ailesinin sabah uyandıklarında hareketsiz yatarken bulduğu şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay İkizçay Mahallesi Fatih Caddesi 1018. Sokak'taki evlerinde bu sabah uyandıklarında oğulları Çetin Yelence'yi (53) hareketsiz yatarken bulan anne ve babası, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşma başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit Fatih 3. Sayfa Haberler

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